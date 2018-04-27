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Şeyma Subaşı'ndan takipçisi sinirlendirdi

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'yı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yapılan yorum çıldırttı

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 07:18..
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Miami'de bulunan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından 'Bye bye Miami i'll be back soon' ( Yakında döneceğim) yazılı bir paylaşımda bulundu.

Şeyma Subaşı'ndan takipçisi sinirlendirdi

"ÖZENTİSİN ŞEYMA"

Bunu gören bir takipçisi Şeyma Subaşı'nı sert sözlerle eleştirerek, " Neyin özentisi bu İngilizce yazıyorsun, Sydney'de yaşıyorum. Senin yaşında kızlarım var. Burada doğma büyümeler. Türkçe müzik unutmasınlar diye Türk okuluna gönderdim" yazdı.

ŞEYMA SUBAŞI CEVAP VERDİ

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, takipçisinin yorumuna şu sözlerle cevap verdi: "En basit ingilizce cümlelerimden nasıl bir özentilik çıkarabildiniz anlamak zor. Miami'de yaşayan yurt dışından (İngilizce bilen) arkadaşlarıma Türkçe mi geri gelicem yazayım? Ben ne zaman ne yazmam gerektiğini çok iyi biliyorum merak etmeyin takılacak başka şeyler bulun. İşiniz gücünüz olsun. Gidin çocuklarınızla ilgilenin mesela" dedi.

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