Şeyma'nın öğretmenle değişen kaderi

Gelişim bozukluğuna bağlı olarak yürüme zorluğu yaşayan Aşçı, öğretmeninin emekleri sonunda tek başına yürümeyi başararak, tekerlekli sandalyeden kurtuldu.

Üniversiteden mezun olmasının ardından önce İstanbul'da, sonra da İzmir'de zihinsel engelli, otizmli, down sendromlu çocukların eğitim gördüğü özel eğitim uygulama merkezinde görev alan Keser, ulusal ve uluslararası projelerle özel eğitme ihtiyaç duyan engelli çocukların hayatına katkı sunuyor.

ŞEYMA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'na geçen yıl tayin olan Keser, yürüme zorluğu nedeniyle tekerlekli sandalyeyle okula gelen 2. sınıf öğrencisi Şeyma Aşçı'nın yürütülmeye çalışıldığına kıpırdanma göstermesi üzerine harekete geçti.

BASKETBOL SAHASINA HALAT ÇEKTİ

Önce farklı illerde yaşayan fizyoterapist arkadaşlarına ulaşarak durumu anlatan Keser, onlara Aşçı'nın sağlık raporu ve ayaklarını nasıl kullandığını, hangi açıyla adım atmaya çalıştığını içeren videolarını gönderdi.

Bazılarının yürüyemez, çok zor, çok emek ister sözlerine rağmen vazgeçmeyen Fırat öğretmen, önerdikleri egzersizleri yapabilmek için Aşçı'ya özel yürüme yeleği ve egzersiz yatağı tasarladı.

Okulun basketbol sahasının bir ucundan diğerine halat çeken Keser, Aşçı'nın bedenine özel yapılan yürüme yeleğini giyen Aşçı'yı bu halata bağlayarak onun yürüme egzersizi sırasında halattan güç almasını sağladı.

FİZYOTERAPİST GİBİ ÖĞRETMEN

Keser, yürüyüş antrenmanlarından sonra da Aşçı'ya emniyet kemerli yatakta egzersizler yaptırdı.

Öğrencisinin normal temposundan daha fazla enerji harcadığını gören Keser, bu durum için de diyetisyene başvurdu. Keser, özel bir diyet programı uygulatarak Aşçı'nın enerjisini korumasını sağladı.

Teneffüslerde, derste, her fırsatta günde 2 saatten fazla yürüme egzersizi yaptırdığı Aşçı, iki aylık emek sonrasında tek başına, kimseden destek almadan ilk adımını attı.

Gün geçtikçe kaslarını güçlendiren ve korkularını yenen Aşçı, tek başına 230 adım atar hale geldi.