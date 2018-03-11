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Seyyar klinikle engellilerin yüzünü güldürüyorlar

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, seyyar kliniklerle 110 bin engelli ve çocuğu tedavi etti.

AA | 11.03.2018 - 08:00..
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Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1977 yılında mezun olduktan sonra Almanya'da engelli çocukların diş tedavileri konusunda doktora yapan 66 yaşındaki Sabah, 35 yıldır okulun Ortodonti Bölümü'nde kurduğu klinikte engelli çocukları tedavi ediyor.

Seyyar klinikle engellilerin yüzünü güldürüyorlar

17 YILDIR ENGELLİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜLER

Öğrencilerinin de desteğini alarak hafta sonlarını evinden çıkamayan insanlara tedavi imkanı sağlamaya ayıran Prof. Dr. Sabah, gönüllü faaliyetlerini 2001 yılından itibaren meslektaşlarıyla kurduğu Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği çatısı altında sürdürüyor.

Meslektaşlarının da desteğini arkasına alan Prof. Dr. Sabah, derneğe yapılan bağışlarla 6 sahra tipi tedavi kliniği ve 7 diş sağlığı eğitim kliniği oluşturdu.

İzmir Kalkınma Ajansının da araç desteği verdiği Sabah, arkadaşları ve öğrencilerinin oluşturduğu yaklaşık 20 kişilik ekiple her hafta sonu Anadolu yollarına düşüyor.

Seyyar klinikle engellilerin yüzünü güldürüyorlar

"ÜLKEME OLAN BORCUMU ÖDÜYORUM"

Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, eğitim hayatı boyunca hep insanlara nasıl faydalı olabileceğini düşündüğünü, kendisini eğiten ve yetiştiren topluma karşı borcunu ödemek anlayışıyla gönüllü çalışmalara başladığını belirtti.

Seyyar klinikle engellilerin yüzünü güldürüyorlar

Uzmanlık alanı gereği sağlık kurumlarına ulaşma konusunda sıkıntı yaşayan çok sayıda engelliyle tanıştığını ifade eden Sabah, hekimliğin onların ayağına gitmeyi gerektirdiğini görerek engelli dernekleriyle temasa geçtiğini aktardı. Sabah, "Engelliler ve yatılı bölge okullarındaki öğrencileri topladığımızda 110 bin bin civarında kişiye ulaştık diyebiliriz. Türkiye'deki tüm engelli dernekleri bizi tanır. Engelliler yapılan iyiliğin ve güzelliğin değerini daha iyi bilirler. Biz örnek olmak istiyoruz. İhtiyacı olan hastanın tedavisinin yerinde yapılabildiğini gösteriyoruz." dedi.

Seyyar klinikle engellilerin yüzünü güldürüyorlar

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