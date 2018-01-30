Sezaryen doğumu tercih eden doktor ve hastanelere takip

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 2002 yılında, sağlık alanında uluslararası örgütlerle yakın çalışma ile sağlıkta dönüşümün başladığını söyledi. 2002'yi istatistiklerinin başlangıç yılı olarak ele alan Ünal Hülür, o dönem Antalya'da 600 uzman hekim varken, bugün itibarıyla 1.9 katlık artışla 1185 uzman hekim olduğunu söyledi.

Sadece Sağlık Bakanlığı'na bağlı 15 bin 376 personel bulunduğunu belirten Hülür, anne ölüm oranı ve bebek ölüm hızının sağlıkta etkinliği gösteren iki önemli kriter olduğunu söyledi. Hülür, "Anne ölümü Türkiye'de 2002 yılında 100 binde 61 iken, Antalya'da 41.7 idi. Şu anda Türkiye ortalaması 14.7, Antalya'da bu oran 5.6'ya düştü. Bebek ölüm hızı 2002 yılında binde 29 iken Antalya'da 17.6 idi. Şu anda Antalya'da bu rakam 4.4, Türkiye'de 7.5'e düştü. Antalya'da Sağlık Bakanlığı'nın hedeflediği rakamlara ulaştık. Antalya olarak bundan sonra yapacağımız şey, bu oranları muhafaza etmek." diye konuştu.

SEZARYEN DOĞUMLAR TAKİP EDİLİYOR

Kamu hastanelerinin sezaryen doğum sayısının düşüklüğü bakımından iyi, özel sektör hastanelerinin bu anlamda iyi olmadığını dile getiren Hülür, "Hastaneleri ve hekimleri bu konuda takip ediyoruz. Çünkü olması gereken normal doğumdur. Normal ve sezaryenle doğan bebekleri kıyaslarsak tıbbi, fizyolojik ve ruhsal problemler açısından normal doğumların daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Artık normal doğumda ağrısız yöntemler konuşulmaya başlandı. Sezaryen, tıbbi bir endikasyon yoksa konforlu bir doğum değil. Bunun takipçisiyiz. Antalya'da kamu ve özel hastanelerde yapılan sezaryen doğumların oranı yüzde 34. Sezaryen doğumun yüzde 18'lere kadar inmesini istiyoruz" dedi.

NİTELİKLİ YATAK SAYISI YÜZDE 85 ORANINA ULAŞTI

Ünal Hülür, Antalya'da 2014 yılında nitelikli yatak sayısı yüzde 54 iken şu anda yüzde 85 oranlarına ulaşıldığını belirterek, bu rakamların Sağlık Bakanlığı'nın yataklarına ait olduğunu aktardı. Hülür, şöyle devam etti:

"Eskiden hastanelerde özel odalar vardı, şimdi bizim bütün yataklarımız özel. Odalarda tuvalet ve banyo var, en fazla 2 yatak var. Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesi ve Kumluca'daki hastane buna uymuyor. Buradaki düzenlemelerden sonra oranımız çok daha artacak. Avrupa'da 10 bin kişiye 35 yatak düşüyor. Antalya'da bu rakam 30, hedefimiz 35. Yeni yatırım planındaki hastanelerde bu hedefe ulaşacağız."

Türkiye'de 1000 nüfusa bir uzman doktor düşerken Antalya'da 830 kişiye bir uzman doktor düştüğünü kaydeden İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 2017 yılında Antalya'da 13 milyon muayene gerçekleştiğini söyledi. Bu muayenelerden 8.5 milyonunun Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde, 1.7 milyonunun üniversite hastanesinde, 2.7 milyonunun ise özel hastanelerde gerçekleştiğine dikkati çeken Hülür, Türkiye'de bir kişinin sağlık kurumunu ortalama yılda 8 kez kullandığını vurguladı.

"HEKİMİN AİLEYLE YAKIN OLMASINI İSTİYORUZ"

Hülür, konuşmasını şöyle tamamladı: "Yılda 8 defa muayene olan vatandaş 5 kez hastaneye, 3 kez de aile hekimine gitmiş. Biz bunun tersini istiyoruz. Kullanım ile ilgili bir çelişki var. Hastalarda şöyle bir algı var, hastanelere gidince daha çok tetkik beklentisi var. Ama önemli olan koruyucu hekimliktir. Birinci basamakta daha fazla hekimin aile ile yakın olmasını istiyoruz. Vatandaşların ilk etapta acil bir durum yoksa aile hekimlerine gitmelerini istiyoruz. Böylece hastanelerdeki yoğunluk azalacaktır."