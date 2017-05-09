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Sezen Aksu'dan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için çağrı

Aksu, İhraç edilen ve 60 gündür açlık grevinde olan akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için çağrıda bulundu.

09.05.2017 - 08:26
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Sanatçı Sezen Aksu'nun "Hayatlarından Vazgeçiyorlar" başlıklı açıklama şöyle;

"Bu ülkenin büyük zorluklarla yetişmiş iki genç öğretmeni Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 60 gündür açlık grevindeler. Hayatlarından vazgeçiyorlar. Hiçbir fikrî ayrılığın ve fikirsel mücadelenin bedeli hayat olamaz. Kendimize ve birbirimize vereceğimiz en temel hak, yaşamak ve yaşatmak. Gözümüzün önünde eriyip giderlerse, bu günahtan hangimiz azade kalabiliriz? Bu ülkenin yönetimine talip olmuş ve görevlendirilmiş bütün yetki sahiplerinden rica ediyorum: Lütfen bir dinleyiniz, seslerine kulak veriniz."

Sezen Aksu'dan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için çağrı

Sezen Aksu'dan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için çağrı

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