Sibel Can İzmir'den ev bakıyor

25 Mart'ta İzmir'de sahneye çıkmaya hazırlanan Sibel Can, her fırsatta İzmir'e yerleşme isteğinin olduğunu belirtmiş ve 'can dostum' dediği ünlü fotoğrafçı Erol Atar ile gazeteci Şenay Düdek'in de yaşadığı İzmir'den ev almak istediğini dile getirmişti.

"İZMİR BANA ENERJİ VERİYOR"

Sibel Can'ın özellikle Çeşme Alaçatı ve Ilıca bölgesinde lüks bir villa baktığı ve İzmir'deki dostlarına da bu bölgelerde kendisi için ev bakmalarını rica ettiği öğrenildi.

Her sohbetinde İzmir'in kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirten Sibel Can, "Bu kent havası ve insanları ile bana her zaman enerji veriyor." diyor.