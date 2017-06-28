taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.965
USD
3,5281
EURO
4,0140
ALTIN
142,20
PETR
46,5600

Side Plajı'nda yayılan kötü koku rahatsız ediyor

Manavgat'ın Side ilçesindeki, halkın ve turistlerin kullanımına açık olan Batı Plajı'nda yaklaşık 1 aydır koku sorunu yaşanıyor.

28.06.2017 - 14:05
  1. Haberler
  2. İç Haber

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde yağmur suyu tahliye kanalından çıkıp denize akan pis su ve ağır koku, yerli ve yabancı turistleri rahatsız etti.

Gri renkte akan suyun nereden kaynaklandığıyla ilgili yetkili kurumlar tarafından araştırma başlatıldı.

Side Plajı'nda yayılan kötü koku rahatsız ediyor

Side'de 1 haftadır tatil yapan Hasan Demirbağ, bu görüntünün Side'ye yakışmadığını belirterek, koku nedeniyle özellikle sabahları denize giremediklerini söyledi.

"BİR AN ÖNCE ÇÖZÜMLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Akan suyun insan sağlığını tehdit ettiğini anlatan Demirbağ, "Şu an burada gördüğünüz kanalizasyon akıntısı direkt denize akıyor. İnsanlar burada çocuklarıyla tatil yapıyor. Bunun bir an önce çözümlenmesini istiyoruz. Bu Side ve Manavgat'a hiçbir şekilde yakışmıyor. Yetkililerin acil bir şekilde buna çözüm bulması gerekiyor." dedi.

Side Plajı'nda yayılan kötü koku rahatsız ediyor

Çevrede faaliyet gösteren esnaf ise pis suyun aktığı yerin yağmur suyu gideri olduğunu kaydederken, suyun bölgedeki otellerden geldiğini öne sürdü. Geçen yıl benzer durum yaşandığını ve jandarmaya şikayette bulunduklarını aktaran esnaf, suyun sahildeki otellerden gelip gelmediğinin tespiti için otellerin kanalizasyon giderlerinden boyalı su bırakıldığını ancak bu suyun kokuya neden olan yerden çıkmadığını belirtti.

Side Plajı'nda yayılan kötü koku rahatsız ediyor

Esnaf zaman zaman kanalizasyon atıkları da olduğunu ve insan sağlığını tehdit eden bu durumun bir an önce çözümlenmesini istedi.

Side Plajı'nda yayılan kötü koku rahatsız ediyor

İlginizi Çekebilir
Ertuğrul Sağlam'ın annesi toprağa verildi
Ertuğrul Sağlam'ın annesi Fatma Sağlam 74 yaşında vefaat etti.
Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye geri dönüyor
Ramazan Bayramını dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüş yapmaya başladı.
Suriyeli kardeşlerin motosiklet kavgası kanlı bitti
Türkiye'ye gelip Kayseri'ye yerleşen Suriyeli Halit ve Ahmet Hamza kardeşler, kaldıkları evde motosiklet yüzünden kavga etti.
Alınan önlemler kazalardaki ölüm oranını azalttı
Trafikte alınan yoğun önlemler ve sıkı denetimlerle Ramazan Bayramı tatili süresince ölümlü trafik kazaları sayısında düşüş yaşandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

320
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

105
Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe sezonu açtı

26
Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

54
FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

52
Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık

Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık

90
Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM