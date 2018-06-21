taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.215
USD
4,7445
EURO
5,4813
ALTIN
192,76
PETR
73,5700

Şifa Boncuk sağlığına kavuştu

İzmir'de kimyasal maddeye bağlı ayaklarının bir kısmı kopan ve vücudundaki tüyleri dökülen kedi "Şifa Boncuk", yeniden yürümeye başladı.

AA | 21.06.2018 - 15:18..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Karşıyaka ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Meral Örüç, 2 yıl önce evinin yakınında bulunan bir parkta yürüyemeyen kedi yavrusunu fark etti. Örüç, kediye önce parkta bakmaya başladı ancak tüyleri dökülen ve kimyasaldan dolayı ayakları kopan hayvanı bir süre sonra evine götürdü.

Hayvansever kadın, "Şifa Boncuk" adını verdiği kediyi sağlığına kavuşması için özel veterinerde ve Karşıyaka Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde tedavi ettirdi.

"Şifa Boncuk", 7 aya yakın bir süre devam eden antibiyotik tedavisinin ardından yürümeye başladı ve tüylerine kavuştu.

Şifa Boncuk sağlığına kavuştu

"O AĞLADI BEN AĞLADIM"

Meral Örüç, yaptığı açıklamada, Şifa Boncuk'un tedavi sürecinde zor günler yaşadığını, onun yeniden yürüdüğünü görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Kedisinin ayağa kalkacağına kimsenin inanmadığını belirten Örüç, "Tedavi süreci boyunca o ağladı ben ağladım. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Şifa Boncuk bana çok şey öğretti. O yemyeşil gözleriyle muhteşem yemek yeme iç güdüsüyle yaşama tutundu ve bana destek oldu." diye konuştu.

Şifa Boncuk sağlığına kavuştu

"BAŞKA KEDİLERLE KOŞTURMAYA BAŞLADI"

Örüç, Karşıyaka Belediyesi'nin, veteriner polikliniğindeki bir muayene odasına "Şifa Boncuk" adını verdiğini dile getirdi.

Kedisinin ilk yürüdüğü günü unutamadığını anlatan Örüç, şunları anlattı:

"Evimde bir koltuk var. O gün onun üzerine çıktı, atlamak istedi. Ben 'Yapma.' dedim. Sonra uçarak geçti. Atladığı yerde koşturmaya başladı. Şimdi son derece güzel yürüyor. Başka kedilerle koşturmaya bile başladı. Tüyleri çıktı, artık sağlıklı bir kedinin yapabileceği her şeyi yapabiliyor."

Şifa Boncuk sağlığına kavuştu



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

326
ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

420
Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

599
Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

132
Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

68
Yılmaz Özdil: Saadetlileri sırtımda Kabe'ye kadar taşırım

Yılmaz Özdil: Saadetlileri sırtımda Kabe'ye kadar taşırım

232
Candice Swanepoel ikinci çocuğunu doğurdu

Candice Swanepoel ikinci çocuğunu doğurdu

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/moduller/most-list.php on line 12
OYUNMOYUN.COM