Sifiliz (Frengi) nedir

Sifiliz, vücuda giren bir bakterinin cinsel yolla kişiye bulaştığı kronik özelliği olan bir enfeksiyondur. Halk arasında frengi olarak da adlandırılan hastalık, 16. yüzyılda Avrupa ve Asya kıtalarını kasıp kavurmuştur.

Ülkemizde korunmasız cinsel ilişkinin artması, ahlak kurallarının değişime uğraması, yetersiz eğitim ve göçler bu hastalığın görülme sıklığında artışa sebep olmuştur.

Hastalık cinsel ilişki ile bulaşır. Anneden bebeğe de geçtiği görülmüştür. Nadiren de olsa bakterinin bulunduğu kişinin kanının sağlıklı kişiye temas etmesiyle de hastalık bulaşabilir.

Hastalık evreler şeklinde kendini gösterir. İlk evde hastalık kan yoluyla tüm vücuda yayılırken 2-3 hafta gibi bir süre sonrasında mikrobun vücuda giriş yaptığı kısımda çıban gibi yaralar ortaya çıkar. Ağrısız olan bu yaralar 2-3 haftada geçer.

İkinci evrede, ciltte kaşıntısız döküntüler oluşur. Ve el ve ayak içleri, makat koyu kırmızı bir renk alır. Bu evre 3 ya da 4. yıla kadar sürer. Kişide yorgunluk hissiyle birlikte baş ve eklem ağrıları görülebilir. Kilo kaybı, iştahsızlık, kaşların ve saçların dökülmesi diğer belirtilerdir.

Hastalıkta tedavi için mutlaka doktora başvurulması gerekir. Tedavinin 2. gününde vücuttaki mikrop bulaşıcılık özelliğini yitirir.