Şifresi yanlış girilen iPhone 48 yıllığına kilitlendi

Akıllı telefonlarda bulunan bir güvenlik sistemi sayesinde telefonun istenilmeyen ikinci kişilerce müdahalesi gerçekleşmesin diye hatalı girilen şifreler telefonu belirli bir süreliğine kilitliyor. Ancak bu süre, Çin'de biraz aşıldı.

Şangay'da iki yaşındaki bir çocuk annesinin telefonunu alıp açmaya çalıştı, sonrasında olanlar oldu...

DEFALARCA ŞİFREYİ YANLIŞ GİRDİ

iPhone'ların ekran kilidinin şifresini defalarca yanlış girildiğinde telefonlara belirli bir süre ulaşım engeli konuluyor. Annesinin telefonunu kurcalayan çocuk, telefonu eline alıp oynamaya başladı, şifreyi defalarca hatalı girdi.

Şifre yanlış olmasına rağmen telefonla oynamayı bırakmayan çocuk bir süre daha şifre girmeye devam etti, sonrasında ise telefonu açamayınca elinden cihazı bırakıp pes etti.

TELEFON 48 YILLIĞINA KİLİTLENDİ

Daha sonra telefonu eline alan anne karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Durumu geç de olsa fark eden anne iPhone'un 25 milyon saat yani yaklaşık 48 yıl boyunca kilitlendiğini, kendini korumaya aldığı ortaya çıktı.