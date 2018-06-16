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Sigara uyarısı yapan garsonu bıçakladılar

Başkentte kafedeki kapalı alanda sigara içmemeleri konusunda kendilerini uyaran garsonu ve olaya müdahale eden polis memurunu bıçakla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

AA | 16.06.2018 - 16:16..
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki kafeye dün akşam saatlerinde gelen Arda A. ve Sadettin B, yasak olmasına rağmen kapalı alanda sigara içmek istedi.

İKİ YERİNDEN BIÇAKLADI

Kendilerini uyaran garson Eyüp Ç. ve müşterilerle tartışan zanlılar, Eyüp Ç'yi göğsünden ve bacağından bıçakla yaraladı.

MÜDAHALE EDEN POLİS DE YARALANDI

Kafede bulunan ve saldırganlara müdahale eden polis memuru H.K. de hafif yaralandı. Eyüp Ç, hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen 2 zanlı, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

Sigara uyarısı yapan garsonu bıçakladılar

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