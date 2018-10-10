Sigara vermedi diye bıçakladı

Meriç Aral ve Serkan Keskin ilk kez el ele

Avrupalıların İslam ve Türk dünyasına saldırıları devam ediyor. Norveç'in Burka yasağından sonra Almanya ve Avusturya, Bozkurt ve Rabia işareti yapanlara para cezası kesecek.

İngiltere Dışişleri Bakanı, Suudi mevkidaşına, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yürüttüğü soruşturmaya yönelik tam işbirliği çağrı yaptı.

Washington Post gazetesine makale yazan Hatice Cengiz, evlilik hazırlıkları yaptıklarını ve konsolosluğa evrak işlemleri için gittiklerini söyledi.

Eşi alkollü mekanda çalıştığı için çocuğunun kendisine verilmesini isteyen baba, velayet davasını kazanamadı.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.