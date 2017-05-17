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Sigarayı bırakmak için ne yapmalıyız

Sigarayı bırakmak için birçok yöntem sıralanmıştır ancak bırakmanın temeli beyinde yatıyor.

  1. Haberler
  2. İpucu

Tütün ve çeşitlerini kullanmanın zararlarından bahsetmek yerine size daha çok işin psikolojik boyutlarından bahsetmek istedik.

İLK ÖNCE KAFANIZDA BİTİRİN

Çoğu tiryaki, eczanelerden aldığı nikotin sakızlarının ve ilaçların işe yaramadığını söyler. Hatta bazıları yeni çıkan elektronik sigaralarla ihtiyaçlarını gideriyor. Tüm bu yöntemlerin para tuzağı olduğunu düşünen tiryakilerin esas sorunu, sigarayı bırakmak istemelerini kafalarında bitirmemeleri.

Sigarayı bırakmak için ne yapmalıyız

KARARLI OLUN

İlk etapta yapmanız gerek kararlı davranın, kendi kendinize "Sigarayı bıraktım" deyin.

GÜNLÜK SİGARA KULLANIMIZI AZALTARAK BAŞLAYABİLİRSİNİZ

Daha sonra yapmanız gereken sigara kullanımınızı azaltmak olsun. Günde 2 paket kadar sigara içiyorsanız, günde 1 pakete, yarım pakete, 10 taneye kadar indirirseniz, sigarayı bırakmak vücudunuz ve sizin için çok zor olmaz.

Sigarayı bırakmak için ne yapmalıyız

SİGARA İÇMEK YERİNE MEYVE YİYİN

Sigarayı yavaş yavaş azalttınız, ama arada aklınıza düşüyor. O zaman sigara yerine meyveli yoğurt, meyve gibi atıştırmalıklar yiyin.

Emin olun, eğer aklınızdan çıkarırsanız sigarayı, bir daha istemezsiniz. O nikotin sakızlarına, ilaçlara ihtiyacınız kalmadan kendi iradenizle bırakmış olursunuz.

Sigarayı bırakmak için ne yapmalıyız

Eğer hiç birini yapamıyorsanız tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın Sigara Bırakma Hattı Alo 171'den yardım alın.

Sigarayı bırakmak için ne yapmalıyız

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