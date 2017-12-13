Sığınmacı kotası AB yönetimini karıştırdı

Donald Tusk, özellikle İtalya ve Yunanistan'daki sığınmacılardan 160 bininin Avrupa'daki diğer ülkeler tarafından alınacağı yönünde söz verilmesine rağmen gerçekleşmemesini eleştirirken, AB Komisyonu Üyesi Dimitris Avramopoulos ise bu yaklaşımın Avrupa değerleriyle bağdaşmadığını söyledi.

Üye ülkelerin zorunlu olarak sığınmacı almasına yönelik plana değinen Tusk, "Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler, zorunlu kota konusunun oldukça bölücü olduğunu ve yaklaşımın da uygulanması anlamında orantısız ilgi gördüğünü, bir anlamda etkisiz kaldığını ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Donald Tusk

TUSK'A TEPKİ BÜYÜK OLDU

Tusk'un bu ifadeleri, zorunlu kota sistemini savunan ve buna uymayan üye ülkeler hakkında Avrupa Adalet Divanında dava açan AB Komisyonunun tepkisini çekti.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Strazburg'da yaptığı açıklamada, Tusk'un sözlerinin "son üç yıldır yaptıkları tüm işlerin reddi anlamına geldiğini" belirtti.

"Bu, Avrupa projesinin ana unsurlarından biri olan dayanışma ilkesini baltalıyor." diyen Avramopoulos, "dayanışmanın işine geleni seçmek anlamına gelmediğini" ve Avrupa'nın sığınmacıları korumaya yönelik etik ve yasal sorumluluğu olduğunu vurguladı.

İTALYA VE YUNANİSTAN'DAKİ SIĞINMACILAR ALINMADI

AB Komisyonu, İtalya ve Yunanistan'daki 160 bin sığınmacının diğer ülkelere dağıtılmasına ilişkin iki yıl önce bir planı kabul etmiş ancak geçen süreye rağmen ancak yaklaşık 30 bin kişi diğer ülkelerce kabul edilmişti.

Finlandiya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Malta ve İsveç hariç tüm ülkeler zorunlu kotalarının yüzde 50'sinin altında kalmış, Polonya, Macaristan ve Çekya sığınmacı almayı reddetmişti.