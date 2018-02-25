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Sığınmacılar Netayahu'nun ırkçı projesini protesto etti

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan 15 bin İsrailli, Netanyahu hükümetinin 40 bin Afrikalı sığınmacının sınır dışı edilmesi ya da hapse atılması planına karşı çıktı.

Haber Merkezi | 25.02.2018 - 09:56..
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İsrail'de binlerce kişi, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin Afrikalı sığınmacılara ilişkin planını protesto etti.

Sığınmacılar Netayahu'nun ırkçı projesini protesto etti

BİNLERCE GÖÇMEN AYAKTA

İsrail'in Maariv gazetesine göre, başkent Tel Aviv'de toplanan 15 bin İsrailli, Netanyahu hükümetinin 40 bin Afrikalı sığınmacının sınır dışı edilmesi ya da hapse atılması planına tepki göstererek, "İsrailliler sığınmacıların yanında", "Tel Avivliler sınır dışına karşı", "Sınır dışına hayır" şeklindeki slogan attılar.

Sığınmacılar Netayahu'nun ırkçı projesini protesto etti

DESTEKÇİLER DE TEL AVİV'DE

Öte yandan Tel Aviv'de aynı anda düzenlenen bir başka gösteride ise hükümetin söz konusu planına destek verildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise hükümetin planına destek gösterisi öncesi biri silahlı olduğu belirlenen ve Afrikalı sığınmacıların gittikleri mekana saldırı planladığı öğrenilen 2 İsrailli gözaltına alındı.

ON BİNLERCE SIĞINMACI TEHDİT ALTINDA

İsrail Afrikalı Sığınmacılar Gelişim Merkezi, sınır dışı edilecek bu kişilerin tamamına yakının 2006-2012 yılları arasında Eritre ve Sudan gibi ülkelerden, savaştan ve katliamlardan kaçıp gelenler olduğunu açıklamıştı.

İsrail, çoğu Sina Yarımadası üzerinden geçerek ülkeye ulaşan, sayıları yaklaşık 40 bini bulan sığınmacıların yüzde 99'una mülteci statüsü vermeyi reddediyor.

İSRAİL'İN VİCDANSIZ SEÇENKLERİ

İsrail, sığınmacılara 3 bin 500 dolar para ve bilet karşılığı gönüllü olarak ülkeyi terk edip kendi ülkelerine ya da üçüncü bir ülkeye gitme, aksi halde ise süresiz hapis cezası seçeneklerini sunuyor.

Knesset'ten geçen yasada 31 Mart'a kadar İsrail'den çıkmayı kabul etmeyenlerin bu tarihten itibaren hapse atılması öngörülüyor. Ancak yerel basındaki haberlere göre İsrail, 7 Eritreliyi hapse göndererek bu uygulamaya şimdiden başladı.

CAN GÜVENLİKLERİ YOK

Yasa dışı sığınmacıların birçoğu üçüncü bir ülkeye gitseler dahi sonunda kaçtıkları ülkelerine geri gönderilmekten ve orada öldürülmekten korkuyor. Bu zorlayıcı yasa çıkmadan önce yaklaşık 20 bin kişi, İsrail'in "gönüllü çıkış programı" kapsamında son 4 yılda sınır dışı edildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de İsrail Göç İdaresinin 2013'e kadar neredeyse tüm Sudan ve Eritreli göçmenlerin sığınma taleplerini reddettiğini belirtti.

İsrail'e 2013'ten 2017 ortalarına kadar 12 bin 437 kişinin sığınma talebinde bulunduğu, bunlardan 7 bin 437'sinin geçen haziran ayına kadar yanıt beklediği, diğer taleplerin ise neredeyse tamamının reddedildiği aktarıldı.

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