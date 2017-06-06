Sigmar Gabriel: İncirlik küçük sorunlardan biri

Türkiye’deki temaslarının ardından Almanya’ya dönen Sigmar Gabriel, kamu kanalı ZDF’de katıldığı bir programda iki ülke arasında çok daha derin sorunlar olduğunu söyledi.

"İNCİRLİK KÜÇÜK SORUNLARDAN BİRİ"

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, “İncirlik’ten çekilmek hangi sorunu çözecek?” sorusu üzerine, ”Dürüst olmak gerekirse, İncirlik küçük sorunlardan biri. İncirlik’ten çekilmeyi Türkiye ile sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliriz, bu o kadar zor değil. Tutuklu bulunan Alman gazetecilerin ve Türkiye’deki insan haklarının durumu daha derin konuları oluşturuyor.” diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BİZİM HUKUK SİSTEMİMİZLE UYUŞMAYAN BEKLENTİLER MEVCUT"

“Edindiğim izlenim, bu alanda daha iyi bir noktaya gelmek için daha çok görüşme yapmamız gerekecek” diyen Gabriel, “Biz bu konuda çaba sarf ediyoruz. Türkiye’nin Almanya’da da yasaklı olan PKK ile daha iyi mücadele edilmesi ve finans kaynaklarının kurutulması yönündeki beklentilerini anlıyoruz. Ancak biz Almanya’ya sığınma talebinde bulunan insanları Türkiye’ye gönderemeyiz. Bizim hukuk sistemimiz çok açık. Sığınma başvuruları bağımsız olarak değerlendirilir. Biz Türkiye’ye gittiğinde uzun yıllar hapis cezası alma tehlikesi bulunan insanları gönderemeyiz… Türkiye’de bizim hukuk sistemimizle uyuşmayan beklentiler mevcut. Bu konuda daha iyi bir duruma gelmek için daha çok görüşme yapmamız gerekecek.” ifadelerini kullandı.

"ZİYARET MÜMKÜN OLMADIĞI İÇİN İNCİRLİK'TEN ÇEKİLECEĞİZ"

Türkiye’nin İncirlik’te konuşlu Alman askerlerini milletvekillerinin ziyaret etmesine “iç politik nedenlerle” izin vermesinin mümkün olmadığını söylediğini kaydeden Gabriel, “Biz, Almanya’nın parlamento ordusuna sahip olduğunu, hukuk sistemimize göre Alman vekillerin ziyaret edememesinin kabul edilemez olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu durumda İncirlik konusunda bu mümkün olmadığına göre, askerlerimizi İncirlik’ten çekmek durumundayız.” dedi.

Gabriel, iç politik nedenlerin neler olduğu sorusuna ise, ”İlişkilerin gergin olduğu ortamda Türkiye’yi eleştiren parlamenterlerin İncirlik’i ziyareti” diye açıkladı.

İncirlik ziyaretine izin verilmemesini “üzücü” diye nitelendiren Gabriel, “Biz, Alman Anayasası ve Parlamentosunu hiçe sayamayız. Bu nedenle İncirlik’ten çekilme kararını almak zorundayız.” dedi.