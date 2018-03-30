Siirt şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Siirt'te sabah saatlerinde sis ve dağlık araziden istifade ederek güvenlik görevlilerine hain saldırı düzenledikten sonra kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

TERÖRİSTLER ABLUKADA

Helikopter, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile destek verilen operasyonlarda teröristlerin muhtemel kaçış güzergahları ablukaya alındı.

3 TERÖRİST EX

Havadan helikopter, SİHA ve İHA’ların karadan ise güvenlik kuvvetlerinin başlattığı takip sonucunda kıstırılan teröristlerle girilen çatışmada 3 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Dağlık araziden faydalanarak çatışma bölgesinden kaçan diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.