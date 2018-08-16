taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7625
Euro
6.57055
Altın
1178.76
Borsa
87143.21

Siirt Valisi düzgün döşenmeyen fayansları çekiçle kırdı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kentteki kamu kurum ve kuruşlarında denetlemelerde bulundu.

DHA | 16.08.2018 - 18:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Vali Ali Fuat Atik, mesai saatinin başlamasıyla birlikte kamu kurum ve kuruşlarını denetledi. Personelle bir araya gelen Vali Atik, sorun ve talepleri dinledi.

"BİZZAT KENDİM YAPACAĞIM"

Bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Atik, "Aniden herhangi bir kuruma giderek çalışmalarını denetleyeceğim, bunu zaman zaman bizzat kendim yapacağım." dedi.

Siirt Valisi düzgün döşenmeyen fayansları çekiçle kırdı

FAYANSLARI KIRDI

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün yeni binasında da denetleme yapan Vali Ali Fuat Atik, yürürken, fayansların altında boşluk olduğunu fark etti. Vali Atik, çekiç isteyerek bu fayansları kırdı.

Yüklenici firmanın işi düzgün yapmaması nedeniyle fayansları kıran Atik, "Bu fayansların altı boş, işçilik güzel yapılmamış, bakın sizlere kanıtladım. Bir daha geldiğimde bunların onarılmış olmasını ve sağlam yapılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Siirt Valisi düzgün döşenmeyen fayansları çekiçle kırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

324
Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 6 yaralı

Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 6 yaralı

270
Katar'ın ardından Çin de Türkiye'ye dev yatırım hazırlığında

Katar'ın ardından Çin de Türkiye'ye dev yatırım hazırlığında

124
Benzin ve motorine ÖTV zammı

Benzin ve motorine ÖTV zammı

565
IMF Türkiye'deki ekonomik durumu takip ediyor

IMF Türkiye'deki ekonomik durumu takip ediyor

126
Amerikalıların Türkiye kaygısı

Amerikalıların Türkiye kaygısı

88
Sincar operasyonu sonrası çekilen fotoğraflar

Sincar operasyonu sonrası çekilen fotoğraflar

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM