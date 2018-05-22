taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.328
USD
4,6537
EURO
5,4819
ALTIN
193,45
PETR
79,6600

Siirt'te 3 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde PKK'lı 3 terörist silahlı insansız hava aracı ile etkisiz hale getirildi.

AA | 22.05.2018 - 21:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

Siirt'te 3 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçlerince Siirt-Bitlis sınırındaki Tandır Dağı bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 terörist, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürdürülüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ankara'da 8 albay FETÖ'den tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan albaylardan 8'i tutuklandı.
İki günde 17 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Soylu, "Dün 8 terörist etkisiz hale getirildi, bugün Siirt Baykan'da ve Kars Çemçe'de toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
İstanbul'da otomobil dükkana daldı
Sarıyer'de kontrolden çıkan lüks otomobil, iş yerine girdi. Kazada aracın çarptığı dükkan yıkılırken, araçtan inen sürücü de hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kayıplara karıştı.
Yunan askerlerin tahliye talebi reddedildi
Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan 2 askere tahliye çıkmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

510
Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

455
Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı

Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı

438
MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

514
CHP'de en yaşlı ve en genç vekil adayı Antalya'dan

CHP'de en yaşlı ve en genç vekil adayı Antalya'dan

195
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

409
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

446
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM