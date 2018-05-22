Siirt'te 3 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Güvenlik güçlerince Siirt-Bitlis sınırındaki Tandır Dağı bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 terörist, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon sürdürülüyor.