taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Şirvan ilçesine bağlı Durankaya ile Taşyaka köylüleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

25.06.2017 - 00:19
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Taşyaka Köyü girişinde meydana gelen olayda, Durankaya ile Taşyaka köylerine mensup iki çoban, hayvan otlatırken henüz belirlenemeyen nedenle kavga etti. Çobanlar, akşam eve gidip, durumu köylülerine anlattı. Durankaya Köyü'nden bazı kişiler, bunun üzerine bir minibüsü binip, iddiaya göre konuşup, husumeti sonlandırmak amacıyla Taşyaka Köyü'ne gitti. Köye girişte, güvenlik korucusu olan taraflar arasında yine tartışma çıktı.

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf uzun namlulu silahlarla birbirine ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği Durankaya Köyü'nde yaşayan amca çocukları Ahmet, Zeydin ve Fethullah Cengiz olay yerinde yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye akın eden yaralı yakınları, gözyaşlarına boğulup, sinir krizleri geçirdi.

Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için her iki köyde ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

İlginizi Çekebilir
Ankara'da trafik kazası
Ankara'da Hipodrom Caddesi'nde bir otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu biri ağır 16 kişi yaralandı.
Aynı virajda yaptığı ikinci kazada öldü
Mersin'de beton mikseri sürücü 34 yaşındaki Suat Yaşar, aynı yerde yaptığı ikinci kazada yaşamını yitirdi.
9 yaşındaki kızın kafasına parke taşıyla vurdu
Parke taşıyla 9 yaşındaki A.M.A isimli kıza vuran O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adıyaman'da bıçakla şaka hastanede bitti
18 yaşındaki Mehmet Enes'in şakalaşırken bıçakla yaradığı arkadaşı Ferhat Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
LPG'li araç sahiplerine muayenede kolaylık

LPG'li araç sahiplerine muayenede kolaylık

2
ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

0
İngiltere Başbakanı May'den Ramazan Bayramı mesajı

İngiltere Başbakanı May'den Ramazan Bayramı mesajı

1
Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

2
Demirkazık’ta yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı

Demirkazık’ta yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM