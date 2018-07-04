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Siirt'te kaybolan Salih Oral bulundu

Pervari ilçesinde 3 gün önce bahçeye ot toplamaya giden ancak kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral köy çevresinde bulunan kayalıklarda bitkin bir halde bulundu.

İHA | 04.07.2018 - 18:47..
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Güleçler köyünde 3 gün önce odun toplamak için gittiği ormanlık ve dağlık alanda kaybolan zihinsel engelli 15 yaşındaki Salih Oral’dan iyi haber geldi.

Oral, 2 Temmuz Pazartesi sabahı eşekle yakacak odun toplamak için yakınlardaki ormanlık ve dağlık alana gitti. Bir süre sonra eşek, Salih Oral olmadan köye döndü. Salih Oral akşam olmasına karşın eve gelmeyince yakınları ve köylüler, bölgeye gidip arama yaptı. Ancak sonuç alınamayınca, jandarmaya haber verildi.

KAYALIKLARDA BULUNDU

Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Aramalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Bölgeyi karış karış arayan ekipler,  Oral'ı köy çevresinde bulunan kayalıklarda bitkin bir halde buldu.

Siirt'te kaybolan Salih Oral bulundu

Siirt'te kaybolan Salih Oral bulundu

Siirt'te kaybolan Salih Oral bulundu

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