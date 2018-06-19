Siirt'te patlama: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Siirt Eruh'ta teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcı, askerlerin geçisi sırasında infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
1 ASKER HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Dağdöşü kırsalında güvenlik önlemi alan askerin yoldan geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirildi. Patlamada 3 uzman çavuş yaralandı.
Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 1 uzman şehit düştü. 2 askerin tedavisi sürüyor.
Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.