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Devlet Bahçeli: Ben nefsimi öne çıkartmam

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Havuza girebilmek için merdiveni azimle tırmanan bebek

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1 Siirt'te patlama: 1 asker şehit, 2 asker yaralı PKK'lı teröristler Siirt'te yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

2 Denizli'de hırsızlıktan aranan 2 kişi tutuklandı Denizli'de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

3 Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı Aydın'ın Söke ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

4 Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile kadın, hayatını kaybetti.

5 Meral'in gençlerinden toplu istifa Her konuşmasında "Gençleri kazanacağız" diyen Meral Akşener'e Gençlik Kolları'ndan darbe. Partiyi "vatanserverlikten uzak" olarak değerlendiren 250 kişi istifa etti.

6 Manisa'daki sağanak evlerde göçük meydana getirdi Manisa genelinde devam eden sağanak yağış evlerde ver sokaklarda göçüklerin oluşmasına neden oldu.