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Siirt’te Rusya ve Belçika menşeli silahlar ele geçirildi

Siirt merkeze bağlı Sağırsu köyü kırsalında bir mağara içerisinde yapılan aramada terör örgütüne ait silahlar bulundu.

İHA | 08.12.2017 - 10:22..
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 06-07 Aralık 2017 günü Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin katılımıyla icra edilen ’Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenice-03’ operasyonu kapsamında yapılan arazi araması sırasında terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir mağara tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Mağarada yapılan aramada Rusya menşeili SKS model tüfek, Belçika menşeili FN-FAL (G) model tüfek, 2 adet şarjör, 25 adet 7,62x54 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile ilgili adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Siirt’te Rusya ve Belçika menşeli silahlar ele geçirildi

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