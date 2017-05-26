Siirt'te sıcak çatışma: 1 asker şehit

Eruh İlçesi'nin Çırav Dağı bölgesindeki operasyon yapan güvenlik güçleri akşam saatlerinde Akmeşe Mevkii'nde bir grup teröristle karşılaştı ve çatışma çıktı.

1 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Teröristlerin açtığı ilk ateşle 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Siirt'e getirilerek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bölgeye sevk edilen takviye birliklerin de katılımıyla, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon devam ediyor.