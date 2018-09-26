Siirt'te terör operasyonu: Mühimmatlar ele geçirildi

Siirt'te valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak yürütülen faaliyetler kapsamında, sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yürüttüğü değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, Çakırsöğüt 3’ncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca dün Pervari İlçesinde bulunan Herekol Dağı bölgesinde başlatılan ve devam eden operasyonlar çerçevesinde bölgede arama faaliyeti icra edildiği belirtilerek, "Bölgede yapılan aramalar sonucu, 1 mağara ve 6 ayrı noktada, 6 adet büyük tüp, 500 kilogram gübre, 3 metre kablo, 125 metre jiletli tel, 13 adet Bixsi Makinalı tüfek mühimmatı, not defterleri, terörist kıyafetleri ve çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir." denildi.