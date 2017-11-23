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Siirt'teki 8 mahalle ve köyde sokağa çıkma yasağı

Siirt'te düzenlenecek operasyonlar nedeniyle bu sabah itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

23.11.2017 - 09:45
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Siirt merkeze ve Baykan ilçesine bağlı 8 mahalle ve köyde, güvenlik güçlerinin yapacağı operasyonlar nedeniyle bu sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sarıtepe, Tuzkuyusu, Kayacık, Karakuyu, Çevre ve Ekinli mahalleleri ile Baykan ilçesine bağlı Engin ve Çevrimtepe köyleri sınırları içerisinde yapılacak operasyonlar nedeniyle, mahalle ve köylerde bu sabah saat 05.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

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