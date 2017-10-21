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Firari FETÖ'cü hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı

Şike davasına bakan FETÖ'cü hakim Bülent Kınay ile Ergenekon davasının hakimi Fatih Mehmet Uslu Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

21.10.2017 - 18:42
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Firari FETÖ'cü hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüphelilerin Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

ŞİKE VE ERGENEOK DAVASI HAKİMLERİ YAKALANDI

Yunanistan sınırında yapılan çalışmalarda, 2 Pakistan uyruklu insan kaçakçısı ile bir grup kaçak yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelilerden ikisinin FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, İstanbul Bakırköy ve Kayseri'den hakkında yakalama kararı bulunan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasına bakan hakim Bülent Kınay ile Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu olduğu belirlendi. Uslu'nun da Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ve Tavşanlı mahkemelerince yakalama kararı olduğu belirlendi.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu ile iki Pakistan uyruklu insan kaçakçısı gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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