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Sıla, Ahmet Kural için hapis cezası istedi

Sıla'nın avukatı, Ahmet Kural'ın televizyonda yaptığı açıklamaları nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "kasten yaralama" suçundan da yargılanması istemiyle dilekçe verdi.

Haber Merkezi | 03.11.2018 - 21:35..
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Sıla, Ahmet Kural için hapis cezası istedi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural'ın, televizyonda yaptığı, "karşılıklı itişme çıktı, kolunu tuttum" açıklaması nedeniyle de 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "kasten yaralama" suçundan da yargılanması ve verilecek cezanın emsal nitelik taşıması talep edildi.

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, soruşturma başlatan ve oyuncu Ahmet Kural'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na yeni bir dilekçe sundu.

Dilekçede, şüpheli Kural'ın bir televizyon kanalının ana haber bültenine, hakikatten uzak, gerçek dışı, suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğu aktarıldı.

Ahmet Kural'dan ilk açıklama VİDEO

"YARALAMA EYLEMİNİN KABULÜ"

Şüpheli Kural'ın, "Aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum." yönündeki açıklamalarının dosyadaki mevcut fotoğraflar, darp raporu ve diğer tüm belgelerle örtüşen, yaralama eylemenin kabulü niteliğinde olduğu belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Zira şüpheli Ahmet Kural, uyguladığı şiddet inkar edilemez boyutta olduğu için eylemini basitleştirme ve olağanlaştırma gayreti içerisinde suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuş, bahse konu beyanlarda dahi müvekkile fiili müdahalede bulunduğunu ikrar etmiştir."

"VERİLECEK CEZA EMSAL NİTELİKTE OLMALI"

Naz Çekem'in Kural'dan şiddet gördüğü yönündeki beyanlarına da yer verilen dilekçede, bu nedenle şüphelinin gerçekleştirmiş olduğu eylemler nedeniyle emsal mahiyette cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

KAMU DAVASI TALEBİ

Dilekçede, TCK'ya göre şüphelinin eylemlerine uyan ve 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "kasten yaralama", 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen "tehdit" ve yine 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen "hakaret" ile tespit edilecek diğer suçlardan, emsal mahiyette cezalandırılması adına kamu davası açılması talep edildi.

3 AY KORUMA KARARI

Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Ailesi Mahkemesi'ne başvurarak, fiziki şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Kural'ın müvekkili Sıla Gençoğlu'na 3 ay yaklaşmamasına yönelik korunma kararı aldırmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrası avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Gençoğlu, savcılığa "müşteki" sıfatıyla ifade vermişti.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Gençoğlu, kendisine uygulanan şiddet nedeniyle Kural'dan şikayetçi olduğunu belirtmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, Ahmet Kural'ı 5 Kasım Pazartesi günü "şüpheli" olarak ifade vermek üzere adliyeye çağırmıştı.

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