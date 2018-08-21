taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.10935
Euro
7.03675
Altın
1193.59

Sıla: Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi

Sıla'nın "Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi herhalde" sözleri Ahmet Kural'a gönderme olarak yorumlandı.

Haber Merkezi | 21.08.2018 - 10:23..
  1. Haberler
  2. Magazin

2

31 Temmuz'da çıktığı Ayvalık Amfi Tiyatro Sahnesi'nde Sıla, şarkıları ile olduğu kadar güzelliği ve sahne enerjisi ile de herkesi büyülemeyi başardı.

"BEN DE EVLENİYORUM SANDIM"

Her zaman olduğu gibi şarkı aralarında seyircilerle samimi diyaloglarda kuran başarılı popçu, "İnternete ve basına yansıyan haberlerden sonra babam apar topar annemi aramış. 'Haberleri okudun mu? Bizim kız evleniyormuş' Annem tabi rahat... 'Merak etme, öyle bir şey olsa bizim gazetelerden önce haberimiz olur' cevabını vermiş babama. Maşallah basında öyle başlıklar atmış ki; bende bir an evleniyorum filan sandım" dedi.

Sıla: Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi

"BİZİM BEYAZ ATLI PRENS TERS BİNDİ HERALDE"

Sıla sözlerine şöyle devam etti: "Düğün telaşı yazanlara bize yaşattıkları heyecan için teşekkür ediyorum. Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi herhalde baksanıza hala tescilli bekarım. Neyse şükürler olsun ki bununla yaşamayı öğrendik" sözleri ile etkinlik alanındaki herkesi kahkahalara boğdu.

Ayvalık Amfi Tiyatro'da gerçekleştirdiği konserinin son bölümünde ise her zaman olduğu gibi partili goy goy şarkılar adını verdiği şarkılarla final yapan Sıla, tek bir boş koltuk kalmayan ve merdivenleri bile tıka basa dolan mekanda sahnesini alkışlar arasında tamamladı.

Sıla'nın beyaz atlı prens sözleri 'Ailecek Şaşkınız'da 'Beyaz atlı prens' sahnesi olan eski sevgilisi Ahmet Kural'a gönderme olarak yorumlandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta Vakfe Duası

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta Vakfe Duası

248
Aziz Yıldırım: Öyle büyük lükslerim yok

Aziz Yıldırım: Öyle büyük lükslerim yok

144
Kızının gözleri önünde eşini defalarca bıçakladı

Kızının gözleri önünde eşini defalarca bıçakladı

79
Trump: Yakında İsrail'in Muhammed adlı başbakanı olacak

Trump: Yakında İsrail'in Muhammed adlı başbakanı olacak

32
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kurban Bayramı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kurban Bayramı mesajı

48
Çavuşoğlu: Trump diplomasiyi denemeli

Çavuşoğlu: Trump diplomasiyi denemeli

26
Hulusi Akar'dan sınırda bayram ziyareti

Hulusi Akar'dan sınırda bayram ziyareti

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM