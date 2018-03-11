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Silah bırakan FARC seçim için hazırlanıyor

Kolombiya’da halk, 2022 yılına kadar görev yapacak Senato ve Meclis üyelerinin belirlenmesi için sandık başına gidiyor. Eski terör örgütü FARC, silah bırakışının ardından ilk seçimine giriyor.

Haber Merkezi | 11.03.2018 - 10:39..
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Kolombiya'da Senato’ya 107, Temsilciler Meclisine 171 üyenin belirleneceği seçimler için ülke genelinde 11 bin 231 oy kullanma noktası oluşturuldu.

Hükümetle yaptığı barış anlaşmasıyla silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) lider kadrosu ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) yöneticileri de ilk kez siyasi yarışa katılıyor.

Silah bırakan FARC seçim için hazırlanıyor


FARC'IN İLK SINAVI

FARC’a aldığı oy oranına bakılmaksızın Senato'da 5 ve Temsilciler Meclisi'nde 5 olmak üzere 10 garanti sandalye verildi.

Silah bırakan FARC seçim için hazırlanıyor


Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da "Yarım yüzyıldır barış içinde oy vereceğimiz ilk seçim" dedi.

Öte yandan Senato için 944, Temsilciler Meclisi için 1793 olmak üzere toplam 2737 adayın yarışacağı seçimlerin güvenliği için ülke genelinde 116 bin asker görev yapacak.

DEMOKRASİ MARATONU BAŞLIYOR

Ülkede olası eylemlere karşı önlem alan yetkililer 116 bin askeri görevlendirerek güvenlik timleri oluşturdu.

36 milyonun üzerinden seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başlayıp 17.00’de sona erecek.

Silah bırakan FARC seçim için hazırlanıyor

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