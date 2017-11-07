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Şile açıklarında batan gemiye ilişkin yeni gelişme

Şile'de batan gemiye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

07.11.2017 - 12:24
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Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatından 4'üncü kişinin de cesedine ulaşıldı.

Şile açıklarında batan gemiye ilişkin yeni gelişme

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.

Şile açıklarında batan gemiye ilişkin yeni gelişme

CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Bugün yapılan çalışmalar sırasında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.  Acı haberi Şile Kaymakamı Salih Yüce verdi.

Daha önce yapılan aramalarda 3 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşılarak çıkarılmıştı

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