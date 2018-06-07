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Şile Kalesi havadan görüntülendi

Şile Limanı’nın hemen yanındaki kayalığın üzerinde Cenevizliler tarafından gözetleme amacıyla yapılan kale havadan görüntülendi.

İHA | 07.06.2018 - 13:59..
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Kalede, gün batımı ve martıların eşlik etmesiyle seyrine doyum olmayan bir manzara oluştu.

Şile’de "Ocaklı Ada Kalesi" olarak da bilinen ve Cenevizlilerden kalan 2000 yıllık tarihi Şile Kalesi ile ilgili, definecilerin büyük bir hazine bulunduğu söylentileri üzerine tahribat yaptığı ve tamamen yıkılmak üzere olduğu iddiaları üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınmıştı.

DENİZİN ORTASINDA MUHTEŞEM MANZARA

Tarih boyunca birkaç kez onarım görmüş olan kale son olarak 2015 yılında restore edilerek son halini aldı. Seyahatiniz sırasında Şile Kalesi'ni ziyaret ederek muhteşem manzarasının keyfini çıkarabilir ve yapıyı bol bol fotoğraflayabilirsiniz. Yakınlarında olan Akçakese Köyü, Ulupelik Köyü ve Saklı Gölü de seyahat planınıza dahil edebilirsiniz.

GÜN BATIMINI İZLEYİN

Kalenin son durumu ve gün batımı ile oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Ziyaretçilerin uğrak noktası olan Şile Kalesi ve martıların da kaleye eşlik etmesi kendine hayran bıraktı.


Şile Kalesi havadan görüntülendi

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