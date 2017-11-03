Şile'de batan gemide 1. kaptanın olmadığı ortaya çıktı

İstanbul Şile'de batan yük gemisindeki 11 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada "Şile'de batan gemide 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı" denildi.

ARA LİMANDA GEMİDEN İNDİ

Denizciler Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Argıç, Gemide 1. kaptanın olmadığının anlaşıldığını açıklayarak "1. kaptansız limandan ayrılamaz ancak kaptanın ara limanda gemiden indiği anlaşılıyor" dedi.

ARAMALAR 3. GÜNÜNDE

Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan Türk Bayraklı 78,5 metre boyundaki "Bilal Bal" isimli kargo gemisi Şile açıklarında batmıştı. Kayıp mürettebatı arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etti. Çalışmalar sonucu müretebattan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

"2 MÜRETTEBATIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI"

Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklama şöyle:

"Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan 78,5 m. boyunda BİLAL BAL isimli gemiden sabah saatlerinde tehlike sinyali alınmıştır. Şile'nin 7 mil açığında sinyal alınmış olup gemiye ve personele ulaşılamamıştır. Gemide Türk vatandaşı 9-10 mürettebat vardır.



Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra etmek üzere; 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 3 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiştir. İcra edilen arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur.



Arama Kurtarma faaliyetlerine; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 5 kurtarma botu ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı olan TCG ALEMDAR Kurtarma Gemisi de iştirak etmiştir. Son teknoloji sistemler ile donatılmış ve dünyanın sayılı kurtarma gemilerinden biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG ALEMDAR Kurtarma Gemisi, batan bahse konu ticari geminin yerini tespit etmiştir.



TCG ALEMDAR Kurtarma Gemisi dalgıç personeli tarafından, batık ticari gemiye yönelik 03 Kasım 2017 tarihinde arama kurtarma maksatlı yapılan dalış faaliyetleri neticesinde gemi içerisinde 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmış ve su üstüne çıkartılması çalışmalarına devam edilmektedir."