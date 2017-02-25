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Şilili reklamcının sözleri CHP'lileri şoke etti

CHP'nin davetiyle Türkiye'ye gelen Şilili reklamcı, ülkesinde bir diktatörün olduğunu Türkiye'de durumun farklı olduğunu söyledi.

25.02.2017 - 10:53
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Şilili reklamcının sözleri CHP'lileri şoke etti

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi çalışmalarını devam ettiren CHP, Şilili reklamcı Francisco Garcia Ferrada'yı Türkiye'ye getirdi.

CHP'LİLERİN YÜZÜ DÜŞTÜ

Kadıköy'de düzenlenen bir etkinliğe katılan Şilili reklamcı, yaptığı açıklamalarla CHP'lileri şoke etti.

Şili'de bir diktatörlüğün olduğunu ancak Türkiye'de halkın seçtiği bir liderin görevde olduğunu hatırlayan Francisco Garcia Ferrada, durumun farklı olduğunu söyledi.

Şilili reklamcının sözleri CHP'lileri şoke etti

Şilili reklamcı, bu açıklamalarıyla CHP'nin oluşturmaya çalıştığı "Türkiye'de diktatörlük var" algısını da yerle bir etti.

ŞİLİ'DE DİKTATÖR VARDI, BURADA DURUM FARKLI

Şili'de kendisinin yürüttüğü kampanyanın diktatör Pinochet'e karşı olduğunu, ülkesindeki durumun Türkiye'deki durumla aynı olmadığını belirten Garcia Ferrada, "Benim yaptığım, bir diktatöre karşı tanıtım kampanyası gibi bir şeydi, buradaki durum biraz daha farklı." ifadelerini kullandı.

Şilili reklamcının sözleri CHP'lileri şoke etti

HAYIR OYUNUN NE ÖNDERDİĞİNİ ANLAMIŞ DEĞİLİM

Ferrada, "Ben bir haftadır buradayım, 'Hayır' oyunun ne önerdiğini anlamış değilim. Eğer bundan emin olmazsanız, ülkeye politik mesaj, hayal üretemezsiniz. Şahısların bize söylediği 'Hayır oyu verin' cinsinden. Bizim (Şili'de) yaptığımız 'mutluluğun ülkeye tekrar döneceği' şeklindeydi." diye konuştu.

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