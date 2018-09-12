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Silivri ve Büyükçekmece'de konut sektörü gelişiyor

Metrobüs hattının uzatılmasıyla birlikte bölgede konut sektörü canlandı.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 17:35..
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Silivri ve Büyükçekmece'de konut sektörü gelişiyor

İstanbul'da her keseye sahip kişiler, ev sahibi olabilir. Bu nedenle özellikle bazı bölgeler tercih edilmeli.

6 İLÇE YATIRIM İÇİN UYGUN

Ucuz konut konusunda araştırma yapıldığında en ucuz konutların Ümraniye, Ataşehir, Pendik, Çekmeköy, Bağcılar, Kağıthane'de yer aldığı görülüyor.

Silivri ve Büyükçekmece'de konut sektörü gelişiyor

YATIRIMCILAR ELLERİNİ ÇABUK TUTMALI

Devam eden 'Türkiye için kazanç vakti' kampanyası sonrasında konut fiyatlarının yükseleceği belirtiliyor. Bu yüzden yatırımcıların ellerini çabuk tutması gerekiyor.

5 SENE İÇERİSİNDE KONUT FİYATLARI ARTACAK

Beylikdüzü bölgesinden alınacak bir ev, beş sene kendisini katlayacak ve bu fiyat artışıyla birlikte yatırımcısına kâr elde ettirecek. Beylikdüzü dışında Esenyurt'a da yatırım yapılabilir. Bu ilçeye ulaşım da oldukça kolay ve konut fiyatları da aynı şekilde yukarı doğru bir seyir izleyecek.

Silivri ve Büyükçekmece'de konut sektörü gelişiyor

KAMPANYA 31 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Bu göze çarpan iki ilçenin yanı sıra Silivri ve Büyükçekmece de ilgi çekiyor. Metrobüs hattının bu bölgeye uzaması da bölgeyi canlandırdı. Konut projeleri ise hız kazandı.

Konut kampanyası 31 Ekim'e kadar devam edecek. Bu süreçte özellikle de bu bölgelere yatırım yapan kişiler beş sene sonra kârlı bir konuma ulaşacak.

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