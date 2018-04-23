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Silopi'de 23 Nisan 6 yıl sonra statta kutlandı

Terör örgütü PKK'dan temizlenen Şırnak Silopi'de 6 yıl sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı açık havada kutlandı. Törenlere ilçe stadı ev sahipliği yaptı.

DHA | 23.04.2018 - 18:28..
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Silopi'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı, 6 yıl aradan sonra ilçe stadyumunda düzenlendi.

ÖĞRENCİLER OLDUKÇA EĞLENDİ

Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, askeri erkân, bazı siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlamada, öğrenciler Türkiye'nin birçok yöresinden halk oyunları ve akrobatik gösteriler sergiledi.

Silopi'de 23 Nisan 6 yıl sonra statta kutlandı

Programda Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencileri de çalan müzikler eşliğinde halay çekti. Müziğe kendilerini kaptıran bando takımındaki kız öğrenciler de davul, borazanlarını yere bırakarak halaya katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı stadyumunun ortasına ay yıldız şeklinde branda açıldı. Ay ve yıldız etrafında toplanan öğrenciler balon uçurdu.

Silopi'de 23 Nisan 6 yıl sonra statta kutlandı VİDEO

Silopi'de 23 Nisan 6 yıl sonra statta kutlandı

Kutlamada, daha önce çeşitli spor branşlardaki yarışlarda birinci olan okullara şampiyonluk kupalarını Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş verdi. Işıktaş programı hazırlayan öğretmenleri de tebrik etti. Program daha sonra yapılan tören yürüyüşü ile sona erdi.

Silopi'de 23 Nisan 6 yıl sonra statta kutlandı



Silopi'de 23 Nisan 6 yıl sonra statta kutlandı



Silopi'de 23 Nisan 6 yıl sonra statta kutlandı



Silopi'de 23 Nisan 6 yıl sonra statta kutlandı



Silopi'de 23 Nisan 6 yıl sonra statta kutlandı

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