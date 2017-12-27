taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.057
USD
3,8227
EURO
4,5422
ALTIN
157,98
PETR
66,6700

Silopi’de asfalt çalışması sürüyor

Şırnak’ın Silopi ilçesinde altyapı çalışmalarının sona erdiği cadde ve sokaklarda sıcak asfalt dökümü çalışmaları devam ediyor.

İHA | 27.12.2017 - 13:13..
  1. Haberler
  2. Projeler

Silopi ilçe merkezine bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarının bittiği cadde ve sokaklarda, iş makineleri yoğun tempo ile çalışmalarını sürdürüyor.

Silopi’de asfalt çalışması sürüyor

ASFALT DÖKÜMÜ YAPILDI

Finişer ile önce TMT dökümü yapılırken, ardından sıcak asfalt döküm işleri başlıyor.

Silopi Belediyesince daha önceki süreçler de kilitli parke taşı döşeme işleri ile bozulan cadde ve sokaklar, şimdi tamamen Avrupa standartlarına uygun, araç ve yaya geçitlerinin özenle yapıldığı sıcak asfalt dökümü ile yapılıyor.

Silopi’de asfalt çalışması sürüyor

HALKIN HİZMETİNE SUNULACAK

İlçe merkezinde kısa süre de bütün cadde ve sokaklar yepyeni bir şekilde halkın hizmetine sunulacak.

İlginizi Çekebilir
Dolgu alanı üstündeki Rize'de büyük tehlike
Rize'de yıllar önce 350 bin metrekarelik alan deniz dolgusu yapılarak 70 bin kişinin yaşadığı bir bölge haline getirilmişti. Ancak binalar, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Dolgu alanı üstündeki Rize'de büyük tehlike
Rize'de yıllar önce 350 bin metrekarelik alan deniz dolgusu yapılarak 70 bin kişinin yaşadığı bir bölge haline getirilmişti. Ancak binalar, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde ikinci gün tamamlandı
Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinin üçüncü gününde, Bursa için en düşük teklifi veren 5 firmaya toplam 110 megavatlık kapasite tahsis edildi.
Nostaljik tramvay seferi perşembe günü başlıyor
Taksim’de yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle 12 ay boyunca çalışmayan nostaljik tramvay, perşembe günü itibari ile kısmi olarak tekrar seferlerine başlayacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

175
Samir Nasri Antalya'dan kaçtı

Samir Nasri Antalya'dan kaçtı

31
Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı

Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı

197
Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak

Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak

61
Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti

Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti

211
CHP'den Sevakin Adası çıkışı

CHP'den Sevakin Adası çıkışı

161
Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya

Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM