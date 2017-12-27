Silopi’de asfalt çalışması sürüyor

Silopi ilçe merkezine bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarının bittiği cadde ve sokaklarda, iş makineleri yoğun tempo ile çalışmalarını sürdürüyor.

ASFALT DÖKÜMÜ YAPILDI

Finişer ile önce TMT dökümü yapılırken, ardından sıcak asfalt döküm işleri başlıyor.

Silopi Belediyesince daha önceki süreçler de kilitli parke taşı döşeme işleri ile bozulan cadde ve sokaklar, şimdi tamamen Avrupa standartlarına uygun, araç ve yaya geçitlerinin özenle yapıldığı sıcak asfalt dökümü ile yapılıyor.

HALKIN HİZMETİNE SUNULACAK

İlçe merkezinde kısa süre de bütün cadde ve sokaklar yepyeni bir şekilde halkın hizmetine sunulacak.