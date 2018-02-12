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Simge: 14 Şubat'a inanmıyorum

Uludağ'da düzenlenen gençlik ve müzik festivali Winterfest’te önceki gün popçu Simge Sağın sahne aldı.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 13:14..
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"Miş Miş", "Kamera", "Üzülmedin mi", "Prens ve Prenses" gibi sevilen şarkılarıyla ünlü yakalayan Simge, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.

"BEN ÖZEL GÜNLERDE ÇALIŞIRIM"

Konserden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Simge Sağın, "Bu benim 3. Uludağ sahnem olacak, çok keyifli geçiyor, genç bir kitle bizi bekliyor. O yüzden heyecanla şuan sahneyi bekliyorum. 14 Şubat için tüm sevgililerin sevgililer günü şimdiden kutluyorum, ben sahnede olacağım. Ozan ile 4. yıl dönümümüz sevgililer gününde sevgili olduk. Ben 14 Şubat'a inanmıyorum, özel gün sevenlerden değilim zaten özel günleri yaşayamadığım için mi acaba onu sorguluyorum içimde. Hep çalışmak durumda kaldığım için yılbaşı, doğum günü hep sahnede olduğum için çok inanmıyorum." dedi.

Simge: 14 Şubat'a inanmıyorum

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