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Şimşek: Rusya ile ticaretimizi 5 katına çıkarabiliriz

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Moskova’da bir araya geldiği Rus yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.

AA | 24.11.2017 - 15:44
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Şimşek, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Rus iş adamları ile bir araya geldi.

Toplantıda Şimşek’e, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Herman Gref eşlik etti.

Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alındığı etkinlikte, Rus şirketlerin Türkiye’ye yönelik yatırımları istişare edildi.

"RUSYA İLE TİCARETİMİZİ 5 KATINA ÇIKARABİLİRİZ"

Toplantının ardından Moskova ziyaretini AA muhabirine değerlendiren Şimşek, Türkiye ve Rusya’nın, çok güçlü ve büyük potansiyele sahip iki komşu ülke olduğunu hatırlatarak, “Şu anda ticaret hacmimiz 20 milyar dolar seviyesinde ve bunu çok rahat bir şekilde 5 katına çıkarabiliriz. Karşılıklı yatırımlarda güçlü ivme var ve bunu çeşitlendirerek artırmak gerekiyor.” dedi.

Şimşek: Rusya ile ticaretimizi 5 katına çıkarabiliriz

"YATIRIMCILARA KAPIMIZ AÇIK"

Rus yatırımcılara, Türkiye’de yaşanan kısa vadeli sıkıntıların geçici olduğunu anlattıklarını vurgulayan Şimşek, “Türkiye hem geçmişte çok güçlü performans gösterdi, hem de geleceği çok parlak bir ülke. Yatırımcılara kapımız açık. Türkiye ve Rusya bir araya geldiğinde hem katma değer üretir hem de bölgesel barışa istikrara refaha katkıda bulunur.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİLERİMİZ BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR"

Türk ekonomisinin çok çeşitli bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de hemen hemen tüm sektörlerde yüksek bir potansiyel bulunuyor. Dolayısıyla Rus yatırımcılara Türk ve Rus ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledik. Özellikle 4’üncü sanayi devrimi kapsamında Rusya’nın temel bilimlerde çok güçlü olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin de girişimcilik ruhu çok güçlü. Bu ikisini birleştirelim, bu arada da Sberbank bunu finanse etsin dedik.”

Şimşek, yatırımcılarla gerçekleştireceği görüşmeleri tamamlamasının ardından Rus mevkidaşı Arkadiy Dvorkoviç’le bir araya gelecek.

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