Şimşek: Türkiye Avrupa'dan kopmayacak

Geçtiğimiz yıl AB ile ciddi gerilimler yaşandığını belirten Mehmet Şimşek, "En önemli konu, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve FETÖ ile mücadelesi AB tarafından iyi anlaşılamaması, gereken dayanışmanın gösterilmemiş olması ve hatta bazen aksi yönde tutum sergilenmesi. Bu anlaşıldıkça sorunların azalacağına inanıyorum." dedi.

"TÜRKİYE AB'DEN KOPMUYOR"

Önümüzdeki Mart ayında Türkiye ile AB arasında yapılacak zirveyi hatırlatan Şimşek, "Yakında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir zirve yapılacak. Bu da Mart sonu olacak. Dolayısıyla AB'den kopmuyoruz. Geçen Aralık ayında yaptığımız görüşmede, nasıl birlikte çalışabiliriz onu konuştuk. Türkiye, Avrupa'dan kopmadı, kopmayacak." şeklinde konuştu.

Mehmet Şimşek: AB'den kopmuyoruz VİDEO