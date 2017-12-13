Sin Eren'nin yeni kitabı 'İfşa' raflarda

Yayımladığında okurlar tarafından beğeniyle karşılanan Sin Eren'nin romanı olan İfşa kitapseverlerle buluştu. İlginç konusuyla ön plana çıkan İfşa, okurlarını düşündürüyor. Günümüz modern dünyasında aşkı, sevgiyi, sanal alemlerde aramanın üzerine kurulan roman, genç yazar Eren'nin ilk eseri.
Romanın konusu ise bahsettiğimiz bu yapay ilişki kapsıyor.
Sin Eren
Yazar: Sin Eren
Yayınevi: Herdem Kitap
Dili: Türkçe
Türü: Roman
Yayım yılı: 2017
Syf: 221
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