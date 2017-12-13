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Sin Eren'nin yeni kitabı 'İfşa' raflarda

Yazar Sin Eren'in geçtiğimiz ay raflarda yerini alan 'İfşa' kitabı 'Herdem Kitap' etiketiyle okuyucularla tanıştı.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 17:46..
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Yayımladığında okurlar tarafından beğeniyle karşılanan Sin Eren'nin romanı olan İfşa kitapseverlerle buluştu. İlginç konusuyla ön plana çıkan İfşa, okurlarını düşündürüyor. Günümüz modern dünyasında aşkı, sevgiyi, sanal alemlerde aramanın üzerine kurulan roman, genç yazar Eren'nin ilk eseri.

Romanın konusu ise bahsettiğimiz bu yapay ilişki kapsıyor.

Sin Eren'nin yeni kitabı 'İfşa' raflarda

Sin Eren'nin yeni kitabı 'İfşa' raflarda

Sin Eren

Yazar: Sin Eren

Yayınevi: Herdem Kitap

Dili: Türkçe

Türü: Roman

Yayım yılı: 2017

Syf: 221

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]
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