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Sinan Akçıl Bordum konserlerini iptal etmiyor

Deprem sırasında Bodrum da bulunan Sinan Akçıl, Bodrum konserlerini iptal etmeyeceğini açıkladı.

22.07.2017 - 11:04
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Bodrum'daki konserlerini özellikle iptal etmediğini söyleyen Sinan Akçıl, hem yabancı tatilcilerin olumsuz etkilenmemesi hem de yerli tatilcilerin moral bulması için Türkbükü’ndeki konserini iptal etmediğini söyledi.

"POZİTİF OLMALIYIZ"

Bin kişinin şarkılarına eşlik ettiğini söyleyen Akçıl, "Bu zamanlarda turizmin kötü etkilenmemesi için birlik ve beraberliği arttırmak ve moral bulmak için pozitif olmalıyız." dedi.

Sinan Akçıl Bordum konserlerini iptal etmiyor

Uçankuş TV'ye konuşan Akçıl Bodrum'un Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden olduğunu anlattı. Akçıl; "Bodrum'dan kaçmamalı daha çok buraya gelmeliyiz. Çünkü bu depremle anlamış olduk ki düzgün yapılaşmasıyla en güvenilir yer Bodrum." dedi.

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