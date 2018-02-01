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Sinan Akçıl: Büyüğü değil ama küçüğü çok tatlı bir kız

Araları bozuk olan Sinan Akçıl ile Hülya Açıkgöz, önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Center’da aynı mekandaydı.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 08:44..
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İki ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile Hadise, 2009’da aşk yaşamıştı. Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz, ilişkiye karşı çıkınca aşk sona ermişti.

Sinan Akçıl: Büyüğü değil ama küçüğü çok tatlı bir kız

Yıldızları hiç barışmayan Sinan Akçıl ile Hülya Açıkgöz, önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Center’da aynı kafedeydi.

"SİNAN'I GÖRMEDİM"

Hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz, Sinan Akçıl’ı fark edince hemen kafeden çıktı. Ama Hülya Açıkgöz, habercilerin sorularına “Onu hiç görmedim” yanıtını verdi.

"KÜÇÜĞÜ ÇOK TATLI"

Sinan Akçıl ise muhabirlere şöyle konuştu: "Ne oluyor, bunlar beni mi takip ediyor? Gerçekten de tanımadım. Flaşlar patlayınca arkalarından baktım. Büyüğü değil ama küçüğü çok tatlı bir kız." diye konuştu.

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