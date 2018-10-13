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Sinan Akçıl ile Sermiyan Midyat arasında gerilimi sürüyor

Sermiyan Midyat'ın "Çakma Justin Bieber" dediği Sinan Akçıl, "Onun sözlerini kale alacak durumum yok" diye cevap verdi.

Haber Merkezi | 13.10.2018 - 11:21..
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Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Sermiyan Midyat, bir mekanın açılış gecesinde kavga etmişti.

Hollywood yıldızı Kristanna Loken'ın doğum günü partisi için mekana gelen ikili, magazin muhabirlerinin içeri girmesi ile tartışmaya başlamıştı.

ÜZERİNE SİGARA ATTI

Kameralardan rahatsız olan Sermiyan Midyat, "Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın" demişti. Olumsuz yanıt alan ve gazetecilere küfür eden Midyat'a, Sinan Akçıl müdahale etmişti. İyice sinirlenen Midyat, elindeki sigarayı Sinan Akçıl’ın üzerine atarak saldırmıştı.

Sinan Akçıl ile Sermiyan Midyat arasında gerilimi sürüyor

"ÇAKMA JUSTİN BİEBER"

Sinan Akçıl, Sermiyan Midyat’ın “Çakma Justin Bieber” yorumuyla ilgili soru yöneltilince şöyle dedi:

"PEK HAYIRLI OLMAYACAKTI..."

“Onun sözlerini kale alacak durumum yok. Ama 150 kişinin aramıza girmesi iyi oldu. Yoksa o saygısızlığa fazla tahammül edemeyecektim, pek hayırlı olmayacaktı.”

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