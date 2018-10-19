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Sinan Özen Erbil'i ziyaret etti

Şarkıcı Sinan Özen, hastanede tedavisi süren Mehmet Ali Erbil’i ziyaret etti. Özen, ünlü sanatçının durumu ile ilgili de bilgi verdi.

İHA | 19.10.2018 - 03:51..
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Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, İstanbul Maslak'taki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Erbil’in hastaneye kaldırılmasının ardından ünlü simalar ve sevenleri hastaneye akın etti.

YOĞUN BAKIMDA

Mehmet Ali Erbil’in müşahade altında tutulduğunu belirten Sinan Özen, “5 gün sonra bir ameliyat olacak. Ciğerlerdeki kanamadan dolayı ufak zedelenmeler var. Yoğun bir şekilde takip ediyorlar. Kendisi şu an yoğun bakımda, gayet iyi durumda” dedi

Sinan Özen Erbil'i ziyaret etti VİDEO

"BAŞI DÖNÜP DÜŞMÜŞ"

Özen, yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil’in vertigo hastalığı olduğunu belirterek, “Erbil’in bir vertigo hastalığı da var, ondan dolayı başı dönüp düşmüş, ani olan bir şey. Çok sert bir şekilde düştü ki kaburgaları kırılma söz konusu oldu” şeklinde konuştu.

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