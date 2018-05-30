Sınav öncesi sosyal medya uyarısı

Bu hafta sonu yüz binlerce ortaokul öğrencisi Liseye Geçiş Sınavı'na LGS'ye girecek. Zaman yaklaştıkça öğrencilerin üzerindeki endişe, kaygı, stres ve baskı da artıyor. Ancak bu zorlu süreçte öğrenciye düşen pay kadar, ailelerin de büyük sorumlulukları var.

DERS ÇALIŞMAYA ARA VERİN

Sınava sayılı günler kala, ders çalışmaya ara vermenin öneminden bahseden uzmanlar, öğrencilerin bu sürede sosyal medyadan da uzak kalmalarını söylüyor.

Öğrencilerin özellikle sınav anında en zorlandıkları şey, dikkat dağınıklığı. Dikkat dağınıklığı ile beraberinde gelen soruyu okuyup anlayamama, şıkları okuyup doğru karar verememe gibi birçok sorun da peşi sıra geliyor.

TELEVİZYON VE BİLGİSAYARDAN UZAK DURUN

Yaşanan dikkat dağınıklığının en büyük sebeplerinden biri de zihnin dolu olması ve ana odaklanma problemi. Bu sorunun ilacı ise, çocukların uyumadan en az 2 saat önce televizyondan, bilgisayardan ve sosyal medyadan uzak kalması.

Çünkü zihin uyumadan önce neyle meşgul ise gün içerisinde o şekilde ilerliyor. Zihni boşaltmak, dikkat ve odaklanmanın en temel kuralı. Zihin ne kadar boş ve sade olursa ana odaklanması o derece kolaylaşır.

Fakat bu süreçte çocuğu yalnız bırakmamak gerekir. Bu nedenle, ailelerin de televizyon, cep telefonu gibi bağlarından kurtulmaları ve çocukları ile gözden iletişim kurarak, dikkatini toplamasına yardımcı olmaları gerekiyor.

SÖYLEMLERE DİKKAT EDİLMELİ

Çocukların sınav için morallendirirken, hayatlarını tek bir sınava endekslemelerine neden olacak, sınavı sonraki hayatlarının tek belirleyicisi olarak gösterecek konuşmalardan da uzak durulmalı.

Bu duygunun aksini düşünen çocuk, üzerinde büyük bir baskı ve sorumluluk hissediyor. Bu yük ve sorumlulukla sınava girdiğindeyse yapamazsam endişesine kapılıp başarısız oluyor.



