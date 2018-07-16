taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
4,8360
EURO
5,6574
ALTIN
193,41
PETR
75,0500

Sınav verilerinin paylaşımına ilişkin esaslar belirlendi

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, "Yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü tezler ile kamu kurumlarındaki uzmanlık tezlerini desteklemek için verilerimizi paylaşacağız." dedi.

AA | 16.07.2018 - 12:17..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM olarak büyük organizasyon kabiliyeti gerektiren sınavları başarılı bir şekilde yaparken 2018'den itibaren yeni bir evreye geçmek istediklerini söyledi.

Mahmut Özer, ilk adım olarak sınavlarla ilgili analizler yapıp değerlendirme raporları yayımlamaya başladıklarını hatırlattı.

PERFORMANS DEĞİŞİMLERİ YIL TEMELLİ İZLENECEK

Mahmut Özer, bu analiz ve değerlendirmelerin sınavlara yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkan verdiğini ve sınavları isteyen kurum, kuruluşlar ve politika yapıcılar için yol gösterici olduğunu vurguladı.

Mahmut Özer, "Özellikle yükseköğretim kurumlarımız, öğrencilerinin ve mezunlarının bu sınavlardaki performanslarını diğer yükseköğretim kurumlarınınki ile karşılaştırabilme ve böylece eğitimle ilgili süreçlerini de raporlardaki bulgular ışığında iyileştirme imkanı elde etmektedir. Değerlendirme raporları yayımlanmaya devam ettikçe bu performans değişimlerini yıl temelli izleyebileceklerdir." diye konuştu.

Sınav verilerinin paylaşımına ilişkin esaslar belirlendi

VERİLER PAYLAŞIMA AÇILIYOR

Değerlendirme raporları yayımlamaya devam ederken ikinci bir adım daha attıklarına işaret eden Prof. Dr. Mahmut Özer, "Yaptığımız sınava ilişkin verilerimizi paylaşıma açıyoruz. Yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü tezler ile kamu kurumlarındaki uzmanlık tezlerini desteklemek için verilerimizi paylaşacağız. Ayrıca tez dışındaki diğer akademik çalışmalar için de destek olacağız. Bu konudaki usul ve esasları belirledik ve bugün web sitemizden yayımladık. Başvuruları almaya başlıyoruz. Her ayın ilk haftası başvurular, Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecek." ifadesini kullandı.

Sınav verilerinin paylaşımına ilişkin esaslar belirlendiÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

155
Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

92
Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

106
Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

60
Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

52
Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

83
ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM