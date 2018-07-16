Sınav verilerinin paylaşımına ilişkin esaslar belirlendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM olarak büyük organizasyon kabiliyeti gerektiren sınavları başarılı bir şekilde yaparken 2018'den itibaren yeni bir evreye geçmek istediklerini söyledi.

Mahmut Özer, ilk adım olarak sınavlarla ilgili analizler yapıp değerlendirme raporları yayımlamaya başladıklarını hatırlattı.

PERFORMANS DEĞİŞİMLERİ YIL TEMELLİ İZLENECEK

Mahmut Özer, bu analiz ve değerlendirmelerin sınavlara yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkan verdiğini ve sınavları isteyen kurum, kuruluşlar ve politika yapıcılar için yol gösterici olduğunu vurguladı.

Mahmut Özer, "Özellikle yükseköğretim kurumlarımız, öğrencilerinin ve mezunlarının bu sınavlardaki performanslarını diğer yükseköğretim kurumlarınınki ile karşılaştırabilme ve böylece eğitimle ilgili süreçlerini de raporlardaki bulgular ışığında iyileştirme imkanı elde etmektedir. Değerlendirme raporları yayımlanmaya devam ettikçe bu performans değişimlerini yıl temelli izleyebileceklerdir." diye konuştu.

VERİLER PAYLAŞIMA AÇILIYOR

Değerlendirme raporları yayımlamaya devam ederken ikinci bir adım daha attıklarına işaret eden Prof. Dr. Mahmut Özer, "Yaptığımız sınava ilişkin verilerimizi paylaşıma açıyoruz. Yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü tezler ile kamu kurumlarındaki uzmanlık tezlerini desteklemek için verilerimizi paylaşacağız. Ayrıca tez dışındaki diğer akademik çalışmalar için de destek olacağız. Bu konudaki usul ve esasları belirledik ve bugün web sitemizden yayımladık. Başvuruları almaya başlıyoruz. Her ayın ilk haftası başvurular, Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecek." ifadesini kullandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer