taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.813
USD
4,6365
EURO
5,4139
ALTIN
187,58
PETR
76,4700

Sınava kiralık kitaplar okuyarak hazırlandı

liselere geçişte bu yıl ilk kez uygulanan merkezi sınavda 500 tam puan alan Elif Taş, sınava kiraladığı kitapları okuyarak başarıya ulaştı.

AA | 27.06.2018 - 10:41..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Elif Taş, yaşadığı büyük mutluluğu matematik öğretmeni olan annesi Ümit ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğretim görevlisi olan babası Mehmet Ali Taş ile paylaştı.

Elif Taş, başarısını düzenli çalışmasına ve çok kitap okumasına borçlu olduğunu ve psikiyatr olma hayali kuruyor.

Sınava kiralık kitaplar okuyarak hazırlandı

"BAŞARI ÇALIŞARAK YAKALANIR"

Elif Taş, "Başarımı öğretmenlerime, aileme ve düzenli çalışmaya borçluyum. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Nafi Güral Fen Lisesinde okumak istiyorum. Daha sonra da tıp fakültesinde psikiyatri okumak istiyorum. Aşırı derecede kitap okuyorum. Piyasada kitap çok pahalı olduğu için kitap kiralıyordum. Başarı çalışarak yakalanır. Bunun başka bir alternatifi yok. Düzenli ve azimli çalışmak gerekiyor." dedi.

Sınava kiralık kitaplar okuyarak hazırlandı

KİRALANAN KİTAPLARLA BAŞARILI OLDU

Baba Mehmet Ali Taş da kızının kendilerine bayram sevinci yaşattığını dile getirerek, "Kızım Türkiye birincisi oldu. Bu son günlerdeki yaşadığımız sevinçlerden biri. Rabb'im verdikçe verdi, çok şükür. Başarı kesinlikle kendisinindir. Kızım çok kitap okuyor. Çok kitap okuduğu için kitap satın alamayınca kiralama yöntemine gittik. Kızım kiraladığımız kitapları okudu." diye konuştu.

Sınava kiralık kitaplar okuyarak hazırlandı

"BÜYÜK GURUR YAŞADIK"

Matematik öğretmeni anne Ümit Taş da yaşadıkları sevinci dile getirerek, "Çok büyük bir gurur yaşadık. Kızımız hep planlı ve programlı olarak çalışıyordu." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

93
Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

172
HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

195
Aydın'da 16 bin oy geçersiz sayıldı

Aydın'da 16 bin oy geçersiz sayıldı

71
Ağrı'da PKK'lılar bakkalı katletti

Ağrı'da PKK'lılar bakkalı katletti

200
Terör örgütü PKK, emanet oylardan memnun

Terör örgütü PKK, emanet oylardan memnun

88
Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi

Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM