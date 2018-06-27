Sınava kiralık kitaplar okuyarak hazırlandı

Tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Elif Taş, yaşadığı büyük mutluluğu matematik öğretmeni olan annesi Ümit ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğretim görevlisi olan babası Mehmet Ali Taş ile paylaştı.

Elif Taş, başarısını düzenli çalışmasına ve çok kitap okumasına borçlu olduğunu ve psikiyatr olma hayali kuruyor.

"BAŞARI ÇALIŞARAK YAKALANIR"

Elif Taş, "Başarımı öğretmenlerime, aileme ve düzenli çalışmaya borçluyum. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Nafi Güral Fen Lisesinde okumak istiyorum. Daha sonra da tıp fakültesinde psikiyatri okumak istiyorum. Aşırı derecede kitap okuyorum. Piyasada kitap çok pahalı olduğu için kitap kiralıyordum. Başarı çalışarak yakalanır. Bunun başka bir alternatifi yok. Düzenli ve azimli çalışmak gerekiyor." dedi.

KİRALANAN KİTAPLARLA BAŞARILI OLDU

Baba Mehmet Ali Taş da kızının kendilerine bayram sevinci yaşattığını dile getirerek, "Kızım Türkiye birincisi oldu. Bu son günlerdeki yaşadığımız sevinçlerden biri. Rabb'im verdikçe verdi, çok şükür. Başarı kesinlikle kendisinindir. Kızım çok kitap okuyor. Çok kitap okuduğu için kitap satın alamayınca kiralama yöntemine gittik. Kızım kiraladığımız kitapları okudu." diye konuştu.

"BÜYÜK GURUR YAŞADIK"

Matematik öğretmeni anne Ümit Taş da yaşadıkları sevinci dile getirerek, "Çok büyük bir gurur yaşadık. Kızımız hep planlı ve programlı olarak çalışıyordu." dedi.