Sınavı kabusa çevirmeyin

Yüz binlerce öğrenciyi sınav heyecanı sarmış durumda. 2 Haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı öncesi, öğrencilerin sınavda başarılı olmaları için neler yapmaları, velilerinin nasıl davranmaları gerektiği konusunda uzmanlardan uyarılar geliyor.

"SINAV KAYGISI YAŞAMAYIN"

Melike Urcan, "Sınav öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir şekilde ortaya çıkmasını engelleyen ve kişinin performansının düşmesine yol açan yoğun kaygı, korku ve endişelerdir. Kaygının belirli düzeyde olması sağlıklı ve motive edicidir. Ancak yaşadığınız kaygı, başarı ve performansınızı düşürüyor, sınav sürecinizi olumsuz yönde etkiliyorsa sınav kaygısı yaşıyorsunuz demektir." dedi.

KAYGININ BELİRTİSİ

Uzman Klinik Psikolog Melike Urcan, sınav kaygısının bazı fiziksel belirtilerle kendini gösterdiğine dikkat çekti ve belirtileri şöyle sıraladı, "Karın ağrısı, bağırsak hareketlerinde değişme (ishal, kabızlık), mide şikayetleri, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, hızlı nefes alıp verme, terleme, titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuz uyku, kabus görme, aşırı uyku ya da uykusuzluk, yorgunluk belirtileri, yeme alışkanlıklarında değişme (iştahsızlık ya da aşırı yeme), organize olamama ve konsantrasyon bozuklukları yoğun kaygı durumlarında gözlemlediğimiz belirtilerdendir" ifadelerini kullandı.

SEBEPLERİ NELERDİR

Sınavın (düşünülen) sonucunu felaketleştirme, bilginin değil kişiliğin değerlendirileceği düşüncesi, yeterli çalışmama ve hazırlanamama, güvensizlik; olumsuz değerlendirilme korkusu, sınav sürecinden çok sınav sonucuna odaklanma, aile baskısı sosyal beklentiler öne çıkan başlıklar oluyor.

"MÜKEMMELİYETÇİ OLMAYIN"

Uzman Klinik Psikolog Melike Urcan, "Sınava etkin bir şekilde hazırlandığınızı ve elinizden geleni yaptığınızı düşünün. Mükemmeliyetçi olmayın. Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyin. Olumlu düşüncelerle kendinizi motive edebileceğinizi düşünün. (Sınavı başarabilirim.Üstesinden gelebilirim.) Kaygıyı azaltmaya yönelik teknikler uygulayın. (Hızlı gevşeme, kontrollü nefes alıştırması, dikkat arttırma gibi) Uyku ve yeme alışkanlıklarınızı dengeli ve sağlıklı hale getirin. Diğer öğrencilerin ne yapacağına odaklanmak yerine kendi sınavınıza odaklanın. Kendi değerinizi sınavdan alacağınız not ile özdeşleştirmeyin. Kaygı ve korkularınızı aileniz ile paylaşın. Hayattaki en büyük destekçinizin aileniz olduğunu unutmayın" şeklinde konuştu.

AİLENİN YAPMASI GEREKENLER

Melike Urcan, "Akademik konularda çocuğunuza baskı yapmayın ve kaygısını artırmayın. Birbirinize bağlı olmanın amaç; sınavın araç olduğunu unutmayın. Çocuğunuz için yüksek hedefler belirlemeyin. Sınav sürecinde çocuğunuza karşı olabildiğince anlayışlı ve destekleyici tavırlar sergileyin. Çocuğunuzun değerinin sadece sınav başarısına bağlı olmadığını hatırlatın. Çocuklarınızı başkalarıyla hiçbir şekilde kıyaslamayın. Ders çalışma yöntemlerini ve başarısızlıklarını eleştirmeyin. Çocuğunuzun olumsuz yanlarını görmek yerine olumlu yanlarını dile getirin ve çocuğunuzu takdir edin" ifadelerini kullandı.



