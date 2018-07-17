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Sınavsız ikinci üniversite şansı

Anadolu Üniversitesi, lisans ve önlisans programlarında 5 yeni bölüm ile giriş sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor.

İHA | 17.07.2018 - 16:29..
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Yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en büyük üniversiteleri arasında da çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini koruyan Anadolu Üniversitesi, lisans ve önlisans programlarındaki 5 yeni bölüm ile giriş sınavsız ikinci diploma hayali kuranlara hayallerini gerçekleştirme imkanı sağlıyor.

ARANAN ŞARTLAR

81 il ve Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Azerbaycan, Arnavutluk, Suudi Arabistan ve Bulgaristan programları ile yurt dışında bulunanlara da bu çalışmadan faydalanma imkanı sağlanırken, herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun ya da okuyor olmak, yurt dışı giriş sınavı ile Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilen yabancı öğrenci olmak, uyruğundan birisi T.C. olan ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek YÖK’ten denklik almak aranan şartlardan bazıları.

Sınavsız ikinci üniversite şansı

BEN YENİ BÖLÜM

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ve herhangi bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunmayanlar ile Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme bölümlerinde halen okuyanlar ise başvuru yapamayacak.

Anadolu Üniversitesi Ankara Cebeci Bürosundan yapılan açıklamada, hayallerini gerçekleştirmek isteyenlerin 11-21 Eylül tarihleri arasında başvuru yapmaları istendi.Lisan ve önlisans programlarındaki 5 yeni bölüm şöyle:

İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü, İktisat Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü, önlisans programlarından Acil Durum ve Afet Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü ve Arapça İlahiyat Bölümü.

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